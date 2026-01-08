الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 16:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     مراسل المنار: 3 شهداء أطفال باستهداف العدو خيمة نازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش اللبناني يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن ويوقف عددًا منهم

      الجيش اللبناني يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن ويوقف عددًا منهم

      كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت في سوق الأحد أفضى إلى توقيف نَشال على متن دراجة آليّة مسروقة

      كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت في سوق الأحد أفضى إلى توقيف نَشال على متن دراجة آليّة مسروقة

      بوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس

      بوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس