الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 08:18
    عاجل

    مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تقصف حي التفاح شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تحذير صيني من توجهات يابانية لإعادة التسلّح

      مصادر فلسطينية: شهيدة برصاص العدو الإسرائيلي في منطقة الفالوجا في جباليا شمال قطاع غزة

      وزير داخلية فنزويلا: الرئيس مادورو أصيب في ساقه وزوجته في رأسها خلال الهجوم الأميركي

