الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 02:05
    البيت الأبيض: ترامب يوقع مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح أمريكية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيراً في بلدة حولا جنوب لبنان

      شركة النفط الفنزويلية: الصفقة مع الولايات المتحدة تجارية بحتة والشركة تؤكد التزامها التام بالتحالفات التي تحفظ حقوق الشعب الفنزويلي

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة

