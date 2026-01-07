الأربعاء   
    مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تستهدف للمرة الثالثة المنطقة الواقعة بين بلدتي يارون ورميش جنوب لبنان

      الجيش اللبناني يعلن توقيف شخصين لارتكابهما أعمالا جرمية

      مراسل المنار: تجدّد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة عيترون وسقوط قذيفة في الأطراف بين يارون ومدينة بنت جبيل جنوب لبنان

