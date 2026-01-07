الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 16:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الرئيس عون لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني ولا صحة لما تشيعه إسرائيل وبعض الابواق المحلية عن عدم قيام الجيش بالمهام الموكلة اليه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | الاحتلال يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان: توغل فجري وتفجير مبنى في الخيام

      تقرير مصور | الاحتلال يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان: توغل فجري وتفجير مبنى في الخيام

      إصابة في غارة استهدفت سيارة على طريق جويا

      إصابة في غارة استهدفت سيارة على طريق جويا

      شهيد وجريح في غارة للعدو الصهيوني على سيارة في بلدة جويا قضاء صور

      شهيد وجريح في غارة للعدو الصهيوني على سيارة في بلدة جويا قضاء صور