مراسل المنار : بتغطية من المسيرات و المحلقات قوة اسرائيلية معادية توغلت فجرًا ودمرت مبنى مؤلف من 3 طبقات بعد تفخيخه في منطقة “باب الثنية” غرب مدينة الخيام