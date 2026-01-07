الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 08:30
    السلطة القضائية في إيران: تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد أبرز عملاء الموساد “الإسرائيلي” في إيران صباح اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب قبالة سواحل جنوب الفيليبين من دون تحذير من تسونامي

      غارات سعودية على الضالع في اليمن ضد “الانفصاليين” بعد فرار الزبيدي

      مراسل المنار: المبنى المدمر في الخيام يبعد عن الموقع المستحدث في الحمامص 1200م و عن أقرب نقطة حدودية 3500 م

