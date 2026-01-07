الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 06:21
    الاعلام اليمني: غارات جوية تستهدف معسكر الزند في مديرية زُبيد في محافظة الضالع جنوبي اليمن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى مساعدات عاجلة في مجال الإيواء

      مصادر فلسطينية: غارة للاحتلال على شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية

