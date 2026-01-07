الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 02:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الرئيس الامريكي: السلطات الانتقالية في فنزويلا ستسلم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى واشنطن

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيسة فنزويلا بالوكالة: لا توجد أي اتصالات أو تفاهمات بيني وبين ترمب أو أي مسؤولين أمريكيين

      رئيسة فنزويلا بالوكالة: لا توجد أي اتصالات أو تفاهمات بيني وبين ترمب أو أي مسؤولين أمريكيين

      حاكم بيلغورود الروسية: اندلاع حرائق في عدة خزانات لتخزين النفط عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

      حاكم بيلغورود الروسية: اندلاع حرائق في عدة خزانات لتخزين النفط عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

      مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين من الحريديم غرب القدس المحتلة

      مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين من الحريديم غرب القدس المحتلة