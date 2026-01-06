الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 00:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: درون إسرائيلية استهدفت حفارة في حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حاكم بيلغورود الروسية: اندلاع حرائق في عدة خزانات لتخزين النفط عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

      حاكم بيلغورود الروسية: اندلاع حرائق في عدة خزانات لتخزين النفط عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

      مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين من الحريديم غرب القدس المحتلة

      مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين من الحريديم غرب القدس المحتلة

      الاحتلال ينسف بالمتفجرات عددا من المباني السكنية المتبقية في مناطق يحتلها شرق مدينة غزة

      الاحتلال ينسف بالمتفجرات عددا من المباني السكنية المتبقية في مناطق يحتلها شرق مدينة غزة