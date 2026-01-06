الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 23:17
    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال ينسف بالمتفجرات عددا من المباني السكنية المتبقية في مناطق يحتلها شرق مدينة غزة

      احتراق منشرة في بلدة المروانية الجنوبية

      تقرير مصور | جمعية “وتعاونوا” توزع المازوت لتعزيز صمود أهالي الخيام الحدودية

