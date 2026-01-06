الثلاثاء   
    مراسل المنار : ادى انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية في اطراف بلدة الماري قضاء حاصبيا الى اصابة مواطنة بجروح

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إصابتان جراء غارة لطيران مسيّر معاد بين كفردونين وخربة سلم

      مراسل المنار: أدى انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية في اطراف بلدة الماري قضاء حاصبيا الى إصابة مواطنة بجروح

      مراسل المنار: محلقتان للعدو القتا قنبلتين صوتيتين في محيط القبر الفرنسي في مزرعة بسطره

