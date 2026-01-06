الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 16:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران المسيّر الاسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي كفردونين وخربة سلم جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الالتزام بالقضية المحقة هو طريق الانتصار

      الالتزام بالقضية المحقة هو طريق الانتصار

      النقابات ترفض مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية

      النقابات ترفض مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية

      مجلس المفتين يستنكر التلفيقات حول «الأمير المزعوم» ويؤكد على الثوابت الوطنية

      مجلس المفتين يستنكر التلفيقات حول «الأمير المزعوم» ويؤكد على الثوابت الوطنية