الأنصاري: لإعطاء مساحة للحلول الدبلوماسية والسياسية بشأن إيران

أكد المتحدث باسم ​الخارجية القطرية​ ماجد بن محمد الأنصاري، ان بلاده على تواصل مع طهران وواشنطن وتدعم أي حوار لمنع التصعيد؛ مردفا انه “لا تزال هناك مساحة للحلول الدبلوماسية والسياسية بشأن إيران”.

في سياق اخر، اكد ان الانصاري على ان “قطر منخرطة مع الوسطاء لإعادة فتح معبر رفح وإيصال المساعدات والاتصالات مستمرة”، وقال : نحن طالبنا بألا تكون المساعدات الإنسانية أداة للابتزاز السياسي.

واوضح متحدث الخارجية القطري ان الدوحة تعمل مع الوسطاء لضمان الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة؛ مضيفا، ان “هناك تعقيدات تتطلب استمرار الجهود بشأن اتفاق وقف الحرب على غزة”.

المصدر: موقع جريدة الأخبار