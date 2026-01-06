«رويترز»: وفدٌ من «الانتقالي» سيتوجه إلى السعودية قريباً

قال مصدران لوكالة «رويترز»، أمس، إن وفداً بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، سيتوجه إلى السعودية قريباً، في مؤشّر محتمل على إحراز تقدّم نحو إنهاء الصراع بين الانفصاليين وحكومة عدن.

وأدّى الصراع الذي اندلع في أوائل الشهر الماضي إلى توتر كبير بين السعودية والإمارات وتسبّب في تصدع «التحالف العربي».

والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات جزء من الحكومة اليمنية منذ سنوات ويسيطر على جنوب وشرق البلاد ويحظى بدعم خليجي، إلا أن قواته سيطرت بشكل مفاجئ الشهر الماضي على مساحات واسعة من الأراضي.

وتأتي زيارة الزبيدي بعد أيام من إعلان حكومة عدن في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنها طلبت من السعودية استضافة منتدى لحل قضية الجنوب، وهو ما وافقت عليه الرياض ووجّهت على إثره دعوات إلى الفصائل الجنوبية.

ورحّب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة السعودية للحوار، في خطوة يمكن أن تعكس استعداد جميع الأطراف للنظر إلى التفاوض كمسار ممكن لإنهاء هذا النزاع.

واستعادت قوات عدن، بدعم من غارات جوية سعودية يومَي الجمعة والسبت، السيطرة على محافظتَي حضرموت والمهرة اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية في شرق اليمن.

