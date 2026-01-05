الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 00:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل 3 شبان من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

      وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل 3 شبان من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

      روابط التعليم الرسمي: لحلول جدّية وفورية أو لمواجهة نقابية شاملة

      روابط التعليم الرسمي: لحلول جدّية وفورية أو لمواجهة نقابية شاملة

      شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة

      شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة