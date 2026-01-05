الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 19:28
     مادورو أمام المحكمة الأميركية: أنا رئيس فنزويلا وتم اختطافي من منزلي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       رويترز: الرئيس الفنزويلي ينفي أمام المحكمة التهم الموجهة إليه من الادارة الاميركية

      مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة: نطالب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما

      جابر وقّع مرسوم المنحة المالية الشهرية للمتقاعدين المدنيين

