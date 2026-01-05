الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 19:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة: نطالب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       رويترز: الرئيس الفنزويلي ينفي أمام المحكمة التهم الموجهة إليه من الادارة الاميركية

       رويترز: الرئيس الفنزويلي ينفي أمام المحكمة التهم الموجهة إليه من الادارة الاميركية

       مادورو أمام المحكمة الأميركية: أنا رئيس فنزويلا وتم اختطافي من منزلي

       مادورو أمام المحكمة الأميركية: أنا رئيس فنزويلا وتم اختطافي من منزلي

      جابر وقّع مرسوم المنحة المالية الشهرية للمتقاعدين المدنيين

      جابر وقّع مرسوم المنحة المالية الشهرية للمتقاعدين المدنيين