الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 08:34
    عاجل

    مراسل المنار: محلقة كواد كوبتر دمرت “قن دجاج” بالقرب من أحد المنازل في مدينة الخيام بإلقاء عبوات متفجرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارتين شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من مروحيات داخل مناطق انتشار الاحتلال شمال وشرق مدينتي رفح و خان يونس

      وزارة الدفاع الروسية : أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة موسكو ومقاطعة ريازان خلال الليل

