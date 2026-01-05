الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 05:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ترامب: أمريكا بحاجة للوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال حملة مداهمات مستمرة لمنازل المواطنين في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال حملة مداهمات مستمرة لمنازل المواطنين في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

      رئيس كولومبيا : الولايات المتحدة أول دولة في العالم تقصف عاصمة في أمريكا الجنوبية في التاريخ البشري

      رئيس كولومبيا : الولايات المتحدة أول دولة في العالم تقصف عاصمة في أمريكا الجنوبية في التاريخ البشري

      حملة اعتقالات واسعة تشنها قوّات الاحتلال في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم

      حملة اعتقالات واسعة تشنها قوّات الاحتلال في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم