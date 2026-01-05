الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 03:38
    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: نعتبر أن من الأولويات التقدم نحو علاقات دولية متوازنة ومحترمة بين أميركا وفنزويلا على أساس السيادة وعدم التدخل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: أمريكا بحاجة للوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا

      الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز للرئيس ترامب: شعوبنا تستحق السلام والحوار وليس الحرب هذا كان دائماً المبدأ الذي ينادي به الرئيس مادورو

      الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز: تؤكد فنزويلا من جديد توجهها نحو السلام والتعايش السلمي وتتطلع إلى العيش دون تهديدات خارجية

