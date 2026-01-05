الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 01:56
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حاكم إقليم ليبيتسك الروسي: هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أدى لاندلاع حريق بمنطقة صناعية بمدينة ييليتس

      مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات العدو خلال اقتحام بلدة عورتا جنوب نابلس بالتزامن مع حملة مداهمات اعتقالات واسعة

      وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في بولتافا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

