مراسل المنار: من الجهة اللبنانية ينتشر الجيش اللبناني مقابل التحركات الإسرائيلية وينسّق مع قوات اليونيفيل لمنع استمرار الخرق الإسرائيلي عند أطراف بلدة ميس الجبل