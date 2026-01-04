الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 00:08
    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      طيران الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على شرق جباليا شمال قطاع غزة

      مراسل المنار: من الجهة اللبنانية ينتشر الجيش اللبناني مقابل التحركات الإسرائيلية وينسّق مع قوات اليونيفيل لمنع استمرار الخرق الإسرائيلي عند أطراف بلدة ميس الجبل

