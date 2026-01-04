الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 22:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ويقصف بالمدفعية تزامنا مع إطلاق نار كثيف على بني سهيلا شرقا والشيخ ناصر وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      في قطاع غزة… لبنانية تعيش معاناة الفلسطينيين وتشاركهم التضحية

      في قطاع غزة… لبنانية تعيش معاناة الفلسطينيين وتشاركهم التضحية

      مراسل المنار: تسلل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي متجاوزين السياج التقني إلى حي “تلة العاصي” ودخلوا إلى الأراضي اللبنانية شرق بلدة ميس الجبل الجنوبية حاملين كشافات ضوئية

      مراسل المنار: تسلل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي متجاوزين السياج التقني إلى حي “تلة العاصي” ودخلوا إلى الأراضي اللبنانية شرق بلدة ميس الجبل الجنوبية حاملين كشافات ضوئية

      “الشهادة والسيادة”: العراق يحيي الذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر

      “الشهادة والسيادة”: العراق يحيي الذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر