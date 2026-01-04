الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 20:22
    عاجل

    إذاعة جيش العدو الاسرائيلي: سيارة يقودها فلسطيني دهست شخصا قرب مستوطنة “عطيرت” وغادرت والجيش يحقق في خلفية الحادث

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع المدني: العثور على جثة شاب في فاريا إثر وقوعه من شاهق

      خرق جديد للخط الأزرق مقابل يارون

      تحقيق صحافي | العملية الأميركية في فنزويلا تشكّل تحذيرًا لبعض حلفاء واشنطن

