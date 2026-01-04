الأحد   
    وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد مواطنين اثنين جراء غارة نفذها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة على طريق صفد البطيخ-الجميجمة جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع المدني: العثور على جثة شاب في فاريا إثر وقوعه من شاهق

      خرق جديد للخط الأزرق مقابل يارون

      تحقيق صحافي | العملية الأميركية في فنزويلا تشكّل تحذيرًا لبعض حلفاء واشنطن

