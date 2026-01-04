الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 16:07
    دبابات وجرافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وتنفذ عمليات تجريف في المنطقة

