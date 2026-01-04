الأحد   
    الرئيس مادورو ينقل إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية ثم إلى سجن “ميتروبوليتان ديتنشن سنتر” في بروكلين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ترامب وافق على العملية ضد مادورو بعدما اعتبر أن المسار الدبلوماسي قد استنفد

      وول ستريت جورنال عن مسؤول: ترامب ترك للبنتاغون تحديد الوقت الأمثل لإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ العملية بفنزويلا

      إسبانيا قررت وقف استيراد منتجات المستوطنات “الإسرائيلية” ابتداءً من بداية عام 2026 لتصبح بذلك الدولة الأوروبية الثانية بعد سلوفينيا

