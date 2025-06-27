الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 23:03
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    رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: رغم كل شيء يقال ورغم وسائل الإعلام المعادية ورغم كل التشويه فإن نداء حزب الله هو بالوحدة الوطنية والانسانية والاعتصام بحبل الله المتين