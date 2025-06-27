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   1 محرم 1447   
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    قناة كان العبرية: في اليوم الثاني من الحرب مع إيران، أطلقت طائرة تابعة لسلاح “الإسرائيلي” الجو صاروخًا سقط في دولة عربية عن طريق الخطأ