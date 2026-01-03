السبت   
   03 01 2026   
   13 رجب 1447   
   بيروت 10:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام فنزويلية: انفجارات في ميناء لا غويرا بولاية فارغاس أكبر ميناء بحري فنزويلي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فيدان يبحث تطورات اليمن مع وزيري خارجية السعودية والإمارات

      فيدان يبحث تطورات اليمن مع وزيري خارجية السعودية والإمارات

      وزير الخارجية الفنزويلي: سنواجه العدوان الإمبريالي بتفعيل كافة خطط الدفاع

      وزير الخارجية الفنزويلي: سنواجه العدوان الإمبريالي بتفعيل كافة خطط الدفاع

      وزير الخارجية الفنزويلي: فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها

      وزير الخارجية الفنزويلي: فنزويلا تحتفظ بحق ممارسة الدفاع المشروع عن شعبها وأراضيها واستقلالها