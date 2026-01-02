الجمعة   
   02 01 2026   
   12 رجب 1447   
   بيروت 18:57
    وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة أنصار أدت إلى إصابة مواطن بجروح

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الوزير مرقص زار الصليب الاحمر- الإسعاف وبنك الدم مشيدا بجهود عناصره في كل الظروف: نقدر تضحياتكم في السهر ليل نهار في سبيل خدمة المواطن مجاناً

      📹 تقرير مصور -غسان قانصوه|شربين البقاعية تحتفل بافتتاح بئر مياه يخدم عشرات القرى في قضاء الهرمل

      📹 تقرير مصور -ماهر قمر|دورة الروبوتيك والتكنولوجيا… تجربة تعليمية لإعداد مدرّبين يواكبون التطور الرقمي

