الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 18:22
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    وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدو على شقة في النبطية إلى 14 جريحاً