الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 16:50
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    مراسل المنار: الجيش اللبناني يقطع بعض الطرقات في بلدة الخيام بسبب تهديد “إسرائيلي” بتفجير 3 مبان قام بتفخيخها