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مراسل المنار: قوات الاحتلال تهدد بتفجير ٣ منازل في الحي الجنوبي لمدينة الخيام كانت قد تسللت باتجاهها في وقت سابق وفخختها وقد أبلغت قوات اليونيفل بذلك