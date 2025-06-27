الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 16:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية: على المجتمع الدولي محاسبة الكيان الصهيوني وأمريكا لاعتدائهما على سيادة إيران