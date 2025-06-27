الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 16:49
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    وزارة الصحة في غزة: وصل الى مستشفيات قطاع غزة 72 شهيدًا و 174 إصابة خلال 24 ساعة الماضية