الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
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    حماس: القتل الممنهج للمدنيين المجوعين جريمة فاضحة ودليل جديد على وحشية الاحتلال وقادته الفاشيين