الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 15:15
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    رئيس الحكومة نواف سلام: الاعتداءات “الإسرائيلية” تشكّل تهديداً للاستقرار الذي نحرص على صونه