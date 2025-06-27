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الشيخ دعموش: البعض في لبنان كان يراهن على أن يؤدي العدوان ‏الصهيوني الأمريكي ‏على الجمهورية الإسلامية إلى كسر إيران وإخضاعها وإلى ترتيب ‏نتائج ذلك في لبنان