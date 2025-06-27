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الشيخ دعموش: يجب أن يفهم الإسرائيلي ‏والأمريكي وحلفاؤهما الغربيون أن ‏غرورهم واستعلاءهم وعدوانهم لن ينتهي بانتصار ‏مشروعهم بل سيؤجج روح المقاومة لدى ‏شعوب المنطقة أكثر