الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
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    الشيخ دعموش: إيران بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي ‌‏هي بلد الشرفاء والأقوياء والشجعان ولا يمكن أن تخضع لإرادة الطغاة ‏والمستكبرين مهما كانت ‏التضحيات