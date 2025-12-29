الحكومة اليمنية: الجمهورية اليمنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصومال وعن اليمن وأمن وسلامة المنطقة بما في ذلك الخيارات العسكرية إن استدعت الحاجة إلى ذلك