المكتب السياسي لأنصار الله: التضحيات العظيمة التي تقدمها المقاومة الفلسطينية والتي يتصدر قائمتها كبار القادة لا يمكن أن ينالها الوهن أو يستبد بها العجز مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات