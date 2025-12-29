الإثنين   
   29 12 2025   
   8 رجب 1447   
   بيروت 19:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أن موسكو تعتزم مواصلة العمل مع واشنطن لتحقيق السلام لكن الموقف الروسي سيخضع للمراجعة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحكومة اليمنية: الجمهورية اليمنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصومال وعن اليمن وأمن وسلامة المنطقة بما في ذلك الخيارات العسكرية إن استدعت الحاجة إلى ذلك

      الحكومة اليمنية: الجمهورية اليمنية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصومال وعن اليمن وأمن وسلامة المنطقة بما في ذلك الخيارات العسكرية إن استدعت الحاجة إلى ذلك

      حكومة التغيير والبناء اليمنية: الجمهورية اليمنية لن تسمح بأي نشاط للعدو الصهيوني في إقليم أرض الصومال

      حكومة التغيير والبناء اليمنية: الجمهورية اليمنية لن تسمح بأي نشاط للعدو الصهيوني في إقليم أرض الصومال

      سلام: قانون الفجوة المالية سيرد للمودعين حقوقهم وسيُغرّم من حوّل أمواله إلى الخارج

      سلام: قانون الفجوة المالية سيرد للمودعين حقوقهم وسيُغرّم من حوّل أمواله إلى الخارج