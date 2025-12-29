الإثنين   
   29 12 2025   
   8 رجب 1447   
   بيروت 13:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال يصيب فلسطينياً بطولكرم وينكل بمسن في الخليل

      الاحتلال يصيب فلسطينياً بطولكرم وينكل بمسن في الخليل

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم عددا من المحال التجارية في منطقة صوفين

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم عددا من المحال التجارية في منطقة صوفين

      عراقجي: المقاومة ردّ مشروع على الجرائم والانتهاكات وسنواصل دعمها

      عراقجي: المقاومة ردّ مشروع على الجرائم والانتهاكات وسنواصل دعمها