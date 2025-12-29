الإثنين   
   29 12 2025   
   8 رجب 1447   
   بيروت 11:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر أكثر من 42 ألف خيمة خلال أسبوع واحد في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أكثر من 13 مليون نازح بسبب الحرب في السودان

      أكثر من 13 مليون نازح بسبب الحرب في السودان

      قتلى وجرحى في عملية أمنية ضد تنظيم داعش شمال غرب تركيا

      قتلى وجرحى في عملية أمنية ضد تنظيم داعش شمال غرب تركيا

      الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتصدي لاعتراف الاحتلال بـ “أرض الصومال”

      الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتصدي لاعتراف الاحتلال بـ “أرض الصومال”