الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
   بيروت 12:09
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    حزب الله: عبّر بجهاده ومسيرته المباركة ‏عن الرؤية الشجاعة والحكيمة لنهج الثورة الإسلامية العظيمة التي ارتوت من نورانية ‏روح الإمام الخميني (قدس سره)