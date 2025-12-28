الإثنين   
    فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال رام الله في الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيد الحوثي : سنعتبر أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفًا عسكريًا لقواتنا المسلحة

      السيد الحوثي : اعتراف العدو بإقليم أرض الصومال ككيان منفصل عن الصومال خطوة عدوانية وعلى أمتنا التصدّي له بكل الأشكال

      السيد الحوثي : الإعلان الصهيوني موقف عدائي يستهدف الصومال ومحيطه الافريقي ويستهدف به اليمن والبحر الأحمر والبلدان التي على ضفتي البحر الأحمر

